"Ja, es hat Verfahrensfehler gegeben. Die sind anerkannt und abgestellt worden," sagte die SPD-Politikerin weiter. So seien die Förderrichtlinien grundlegend überarbeitet und die Förderentscheidungen bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) angesiedelt worden. Die Mitarbeiter der Verwaltungen hätten Schulungen erhalten. "Wir haben Fehler gemacht, wir haben sie korrigiert. Jetzt arbeiten wir daran, dass Zuwanderung ein Gewinn für die Gesellschaft wird," so Köpping weiter.

Die AfD hatte die Debatte kurzfristig beantragt, nachdem der Rechnungshof seinen Prüfbericht am 7. Dezember offiziell vorgestellt hatte. Schon nach Bekanntwerden von geleakten Einzelheiten aus dem Papier ließ die Partei den Landtag am 31. August zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um den Fall zu diskutieren.

CDU-Generalsekretär Alexander Dierks sagte, man werde den Prüfbericht des Rechnungshofes in den kommenden Tagen und Wochen parlamentarisch erörtern. "Wir bewegen uns hier in einem sensiblen Bereich der politischen Gestaltung." Am Ende des Prozesses dürfe nicht der kleinste Zweifel bleiben, dass der Umgang mit Fördermitteln transparent und in nachvollziehbaren Strukturen erfolgt, so Dierks weiter.