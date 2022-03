An der Sitzung im Sächsischen Landtag nahmen auch Geflüchtete aus der Ukraine Teil - bei der Rede von AfD-Chef Jörg Urban verließen sie demonstrativ die Besuchertribüne. Bildrechte: dpa

Zu Beginn der Landtagssitzung: Eine Schweigeminute. Gedenken an die Opfer des Kriegs in der Ukraine. In der anschließenden Regierungserklärung hob Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hervor, dass die Souveränität der Ukraine nicht verhandelbar sei. Genauso müssten Freiheit und westliche Werte immer wieder verteidigt werden. Daher sei auch das von Bundeskanzler Olaf Scholz geplante 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr folgerichtig. Eine Äußerung, für die Kretschmer auch von Seiten der Grünen- und SPD-Fraktion Applaus bekam. Anders als bei der Unions-Forderung, schon im kommenden Bundeshaushalt zwei Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aufzuwenden.

Bildrechte: dpa Wir sehen einen vielfachen Völkermord, wir sehen Verbrechen an der Menschlichkeit und das werden wir auch so benennen. Michael Kretschmer (CDU) Ministerpräsident Sachsen

Mit Blick auf die Unterbringung und Versorgung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen in Sachsen bat Kretschmer um Verständnis. Zehn Millionen Ukrainer seien derzeit auf der Flucht, davon drei Millionen außerhalb ihres Heimatlandes. Bis zu 85.000 Ukrainerinnen und Ukrainer könnten in den Freistaat fliehen. Man könne nicht davon ausgehen, dass angesichts dieser Zahlen gleich zu Beginn alles reibungslos funktioniere, so der Ministerpräsident. Sachsen werde seine Kapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtungen auf 15.000 Plätze aufstocken. Die Kommunen sollen laut Kretschmer bei der "Herkulesaufgabe", die Kriegsflüchtlinge womöglich über Jahre hinweg zu integrieren, finanziell vom Land unterstützt werden.

Bemerkenswert bei der Aussprache: Zwar verurteilte auch die AfD-Fraktion den russischen Angriffskrieg als völkerrechtswidrig. AfD-Fraktionschef Jörg Urban nutzte seine Redezeit weitgehend dafür, der westlichen Außenpolitik und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine Mitverantwortung an der Eskalation und damit auch am Kriegsausbruch zu geben.

Sanktionen und Waffenlieferungen werden indes keinen schnellen Frieden bringen. Mit ihnen schaden wir uns vor allem selbst. Jörg Urban (AfD) Fraktionsvorsitzender Sachsen

Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, Russlands Konfrontationen im ukrainischen Donbas, die Unterdrückung der russischen Zivilgesellschaft und Presse ließ Urban hingegen unerwähnt. Die Regierungsfraktionen und der Linkspartei kritisierten die Rede Urbans scharf. Einige Abgeordnete sahen es danach als notwendig an, sich bei ukrainischen Kriegsflüchtlingen auf der Zuschauerbühne des Sächsischen Landtags zu entschuldigen.

Es gibt keine Rechtfertigung für diesen Angriffskrieg, den Russland auf Befehl Putins führt. Unsere Solidarität gilt dem ukrainischen Volk, das unter diesem Irrsinn am meisten zu leiden hat. Rico Gebhardt (Die Linke) Fraktionsvorsitzender Sachsen