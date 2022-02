Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) hat weitere Bio-Regio-Modellregionen angekündigt. "Grund ist die gestiegene Nachfrage nach regionalen und Bio-Produkten", sagte der Minister in einer aktuellen Stunde im Landtag. Neben den Modellregionen "Stadt-Land-Brücke 4.0 – Lausitz goes Dresden" und "Regionalwert schaffen – Lausitz", die Ende vergangenen Jahres an den Start gegangen sind, werde demnächst eine dritte vorgestellt. Ab 2023 könnten weitere folgen, sagte Günther. Details nannte er nicht. Die Projekte sollen bio-regionale Wertschöpfungsketten stärken und werden zunächst über drei Jahre vom Freistaat mit knapp 500.000 Euro gefördert.

Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) will mehr Bio-Regio-Modellregionen. Bildrechte: dpa

"Sachsen will Umwelt- und Tierschutzziele sowie verlässliche Einkommensperspektiven in der Landwirtschaft miteinander verzahnen", erklärte Günther. Da komme man an regionaler und Bio-Landwirtschaft nicht vorbei. Dabei solle auch die seit Anfang des Jahres in Leipzig tätige Agentur für Regionale Lebensmittel helfen. In dem Zusammenhang sprach sich Günther unter anderem dafür aus, entsprechende Angebote in Kantinen und die Werbung für das Label "Regionales Sachsen" zu verstärken.

Erneuerbare Energiequellen "fressen" Nutzfläche

Für die CDU warnte die Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses im Landtag, Ines Springer, davor, beim Thema Regionalität Bio gegen Konventionell auszuspielen. "Alle landwirtschaftlichen Erzeugerformen sind wichtig". Sie machte zudem auf das Problem der schrumpfenden Flächen für den regionalen Anbau aufmerksam. Dafür seien nicht nur wachsende Kommunen verantwortlich, sondern auch der Trend, immer mehr Hektar mit Photovoltaik- und Windkraftanlagen "zuzupflastern", sagte Springer.

Hier hakte auch die AfD ein. "Der Flächenfraß für Photovoltaik und Windkraft vernichtet Tausende Hektar Nutzfläche", sagte der landwirtschaftspolitische Sprecher der Partei, Jörg Dornau. Er forderte dazu auf, mehr Erzeugergemeinschaften und -genossenschaften zu bilden. Da gebe es einige gute Beispiele. Dornau sprach sich unter anderem auch dafür aus, die Kosten für die Fleischbeschau bei Hausschlachtungen zu senken und generell mehr Schlachtkapazitäten in Sachsen zu schaffen, um kostenintensive und quälende Tiertransporte zu verhindern.

Photovoltaik auf dem Dach

Volkmar Zschocke, agrarpolitischer Sprecher der Grünen, entgegnete darauf, bei der Photovoltaik (PV) wolle man versuchen, Energieerzeugung und Landwirtschaft so zu kombinieren, dass unter den Anlagen auch Anbau möglich sei. "Außerdem gibt es noch die Möglichkeit von PV auf den Dächern der Betriebe". Zschocke erklärte weiter, einkommensschwache Haushalte müssten dabei unterstützt werden, auch regionale und Bio-Produkte kaufen zu können.

Laut den Grünen soll Photovolatik verstärkt auf Dächer oder mit dem landiwrtschaftlichen Anbau kombiniert werden. Bildrechte: dpa

Die Linke plädierte dafür, Teile der Agrarproduktion aus dem Marktmechanismus zu nehmen. Die landwirtschaftspolitische Sprecherin Antonia Mirtsching sagte, es sei ein Unding, dass es für Bauern lukrativer sei, in die Energieproduktion zu investieren als in die Herstellung von Nahrungsmitteln. "Regionale Produkte bedeuten zudem eine begrenzte Auswahl. Zu bestimmten Zeiten gibt es nur bestimmte Produkte", sagte Mirtsching.

Regionales Cannabis als Chance

Die SPD-Politikerin Juliane Pfeil will das Netz von Hofläden stärken. "Diese schließen Lücken in der Versorgung, gerade in ländlichen Regionen. Zudem haben sie sich in der Corona-Zeit zunehmend digitalisiert", sagte Pfeil. Sie sprach sich dafür aus, die Lohnverhältnisse in der Landwirtschaft und bei der Saisonarbeit zu verbessern. Zudem sieht sie für viele Landwirte Chancen beim Cannabis-Anbau, sollte das Rauschmittel von der Bundesregierung wie geplant legalisiert werden. "Was ist eine bessere Verbindung von Stadt und Land, als wenn der Konsument in Dresden sagt: Ich habe mein Gras bei einem vogtländischen Bauern gekauft", sagte Pfeil. Das sorgte für Lacher auf der einen und Unverständnis auf der anderen Seite des politischen Spektrums.