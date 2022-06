Die von der Landesregierung beschlossene Mietpreisbremse für Leipzig und Dresden hat im Sächsischen Landtag einen Schlagabtausch provoziert. In der von den Grünen beantragten Aktuellen Debatte sagte deren wohnungspolitischeSprecher Thomas Löser, in Sachsen gebe es einen hohen Anteil an Mietwohnungen und eine geringe Eigentumsquote. Deshalb seien Mieterinteressen zentral.

"Die mietpolitische Halbzeitbilanz kann sich sehen lassen." Dazu gehörten neben der Mietpreisbreme auch die Kappungsrenze und die Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Derzeit werde auch an einem Zweckentfremdungsverbot gearbeitet, wonach Wohnraum in bestimmten Lagen nicht in Ferienwohnungen oder Büros umgewandelt werden darf. "In Leipzig und Dresden leben rund 1,2 Millionen Menschen. Das sind ein Drittel der sächsischen Bevölkerung", sagte Löser.