Der Sächsische Landtag ist am Donnerstag in einer Sondersitzung über einen Antrag von der AfD-Fraktion abgestimmt. Hintergrund ist die vom Bund geplante Grundgesetzänderung. Die AfD wollte erreichen, dass der Landtag die sächsische Staatsregierung auffordert in der Bundesratsabstimmung am Freitag mit Nein zu stimmen und damit das milliardenschwere Schuldenpaket für Verteidigung und Infrastruktur abzulehnen. Doch dieser Antrag fand im Landtag in Dresden keine Mehrheit.