"Kinder und Jugendliche lassen ihre Nöte, ihre Zukunftsfragen eben nicht an der Schultüre", betonte SPD-Sozialministerin Petra Köpping. Man habe deshalb in Sachsen auf das Thema der Schulsozialarbeit gesetzt. Derzeit sei der Betreuungsschlüssel an den Schularten sehr unterschiedlich. So käme an den Oberschulen 350 Schüler auf einen Schulsozialarbeiter. An den Gymnasien sei das Verhältnis mit 1 zu 1.500 am schlechtesten. Dennoch sei die Schwerpunktsetzung an den Oberschulen zunächst richtig gewesen. Nun müsste das Angebot auch an den anderen Schularten ausgebaut werden. Köpping verteidigte auch die Schulsozialarbeit als ergänzendes Angebot und zeigte sich skeptisch gegenüber der geforderten Angliederung an das Landesschulamt.