Der AfD-Fraktionsvorsitzende Jörg Urban wiederum bezeichnete das Verhalten des BSW als "erbärmlich". Das BSW versuche, sich auf "billige Art" aus der Verantwortung zu ziehen. Urban hatte in seiner Rede zuvor Waffenlieferungen an die Ukraine scharf kritisiert. Es sei unverantwortlich, in dieser Situation immer weiter an der Eskalationsschraube zu drehen. Die humanitäre Krise verschlimmere sich mit jedem Tag

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert