Ein immenser Arbeitsaufwand, vor allem, wenn man wie AfD-Obmann Thomas Prantl in beiden sitzt: "Ich war in der letzten Legislaturperiode in zwei unterschiedlichen Fachausschüssen und die Mitgliedschaft in diesen beiden Arbeitskreisen und Ausschüssen, die habe ich zurückgezogen, um mich allein auf Corona konzentrieren zu können."