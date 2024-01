Der Sächsische Landtag hat einen Antrag der AfD-Fraktion auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Fördermittelvergabe im Sozialministerium in den Rechtsausschuss überwiesen. Abgeordnete von CDU, Grünen, SPD und Linken begründeten das vor allem mit verfassungsrechtlichen Bedenken. Mehrere Redner verwiesen unter anderem darauf, dass der Antrag unbewiesene Tatsachenbehauptungen und Wertungen enthalte. Worte wie "Fördersumpf", "Gutsherrenart" und "hartnäckig" hätten in einer sachlichen Begründung nichts zu suchen. Das hatte zuvor auch der juristische Dienst des Landtags bemängelt.

Außerdem fragten sich einige Abgeordnete, was der Ausschuss konkret untersuchen soll. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Sören Voigt, sagte, es liege ein Bericht des Landesrechnungshofes vor, das Thema sei mehrmals im Landtag und in den Ausschüssen behandelt worden. Es gebe eine neue Förderrichtlinie und mit der Entlassung von Staatssekretär Vogel auch persönliche Konsequenzen im Sozialministerium. "Der AfD geht es nicht um maximale Aufklärung, sondern kurz vor Ende der Wahlperiode um maximale Aufmerksamkeit," so Voigt.