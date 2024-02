Ein Untersuchungsausschuss soll die Fördermittelvergabe in Sachsens Sozialministerium überprüfen. Dafür hat am Freitag der Sächsische Landtag auf einer Sondersitzung gestimmt. Das teilte die AfD-Fraktion mit, die den Ausschuss gefordert hatte. Laut Verfassung muss der Landtag einen Untersuchungsausschuss einsetzen, wenn ein Fünftel der Mitglieder das befürwortet. Die Koalitionsparteien CDU, Grüne und SPD enthielten sich am Freitag bei der Abstimmung, die Linken stimmten dagegen. Als Vorsitzender des Ausschusses wurde Volker Dringenberg (AfD) gewählt.