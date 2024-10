Als konstituierende Sitzung wird das erste Zusammentreten eines neu gebildeten Gremiums bezeichnet. Die Konstituierung des Landtages in der ersten Sitzung nach der Wahl muss spätestens am 30. Tag nach der Wahl stattfinden. Sie findet in diesem Jahr am 1. Oktober statt. Der Alterspräsident des neuen Landtages, also der älteste Parlamentarier, beruft die Sitzung ein und leitet sie bis zur Wahl des neuen Landtagspräsidenten. Alterspräsident ist derzeit Wolf-Dietrich Rost von der CDU.