Wohnen und mieten Sachsens Linke macht gegen steigende Mieten mobil

Hauptinhalt

Mietpreisbremse, landeseigene Wohnungsgesellschaft und Förderung von öffentlichem Wohnraum – die Abgeordneten des Landtags haben am Donnerstag über Themen diskutiert, die viele Menschen in entlasten sollen. Die Linken hatten die Vorschläge eingebracht. SPD und Grüne signalisierten in einigen Punkten Unterstützung. Die CDU setzt auf möglichst wenig Regulierung auf dem Wohnungsmarkt. Die AfD will vieles über ein höheres Wohngeld abfedern und die Voraussetzungen für mehr Wohneigentum schaffen.