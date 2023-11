Die Linke sprang Minister Günther bei. Die landwirtschaftliche Sprecherin der Partei, Antonia Mertsching, sprach von einem "Theaterstück der Politik". Was geschehen sei, liege weder an Fahrlässigkeit noch an böser Absicht. Es werde alles getan, um den Bauern beizuspringen. Auch in anderen Bundesländern gebe es Schwierigkeiten bei der Auszahlung der EU-Gelder.