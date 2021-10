Nur Brandenburg und Sachsen-Anhalt schneiden noch schlechter ab: Über 80.000 Menschen waren Ende letzten Jahres in Sachsen erwerbsfähig aber arbeitslos. Sie können arbeiten, sind nicht gesundheitlich eingeschränkt oder stecken in Weiterbildungsmaßnahmen, aber erhielten die Grundsicherung – also Hartz IV. Der Großteil von ihnen, über 44.000, schon eine ganze Weile: nämlich vier Jahre oder länger.