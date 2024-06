Kohleausstieg Bund will Geld für Bergbauunternehmen Leag freigeben

Im Streit um Hilfen der Bundesregierung für das Bergbauunternehmen Leag zeichnet sich eine Lösung ab. Nach Informationen von MDR-Investigativ will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstag verkünden, dass die Mittel bald an die Leag fließen sollen. Nach MDR-Informationen geht es um eine Summe von etwa 1,5 Milliarden Euro. Das sind etwas weniger als die ursprünglich erwarteten 1,75 Milliarden Euro.