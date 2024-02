Steigende Preise wiederum bekommen besonders Menschen mit kleinen Einkommen zu spüren – gerade bei Lebensmitteln. So spürt etwa Stefanie die Auswirkungen der Inflation trotz sparsamer Lebensweise. Die 32-Jährige arbeitet in Lengenfeld im Vogtland in der Logistik eines Schuhlagers. Ihr Stundenlohn liegt an der Niedriglohnschwelle von 2022. Da sie nur 35 Stunden in der Woche arbeitet, bekommt sie am Ende nur so viel wie bei einem Mindestlohnjob mit 40 Stunden.