Grundsätzlich wird laut Glaser zwar eine Umsatzerholung im Non-Food-Handel sichtbar. So habe sich dieser nach einem dramatischen Umsatzeinbruch 2020 und einer leichten Erholung im vergangenen Jahr bis April 2022 wieder in die Richtung des Niveaus der Corona-Pandemie bewegt. Die Pandemie habe aber deutliche Spuren in vielen Handelsunternehmen hinterlassen. "Insbesondere der Bekleidungshandel, den die Corona-Krise am heftigsten getroffen hat, ist damit weiterhin unter wirtschaftlichen Druck und kann noch nicht an die Vor-Corona-Zeiten anknüpfen", erläuterte Glaser.