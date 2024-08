Die sogenannten Ewigkeitschemikalien PFAS sind im vergangenen Jahr in mehr als der Hälfte tierischer Lebensmittelproben in Sachsen gefunden worden. Der Präsident der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) sagte bei der Vorstellung des Jahresberichts in Dresden: "Das ist kein sächsisches Spezifikum, sondern europaweit so." Der Gehalt habe aber in allen Fällen unterhalb der EU-Obergrenze gelegen. "Also insofern kein Alarm", so Albrecht.