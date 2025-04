Eine Lehrerin aus einer Kleinstadt bei Dresden sagte MDR SACHSEN: "Die Maßnahmen treffen genau diejenigen, die man in den 1990er Jahren erst in Zwangsteilzeit geschickt hat, die also erstmal Einkommenseinbußen hatten und dadurch weniger Rente bekommen werden und denen man später aus Altersgründen die Verbeamtung verweigert hat." Seit 35 Jahren ist sie im Schuldienst und unterrichtet Fremdsprachen an einem Gymnasium. Die heute 59-Jährige sagt: "Es ist wie ein Tritt in den Hintern, zum wiederholten Male." Ihre drei Kolleginnen, die am Nachmittag ebenfalls in ihrer Küche sitzen, nicken zustimmend.