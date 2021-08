Neues Schuljahr Sachsen stellt fast 1.200 Lehrer neu ein

Hauptinhalt

Lange Zeit plagte sich Sachsens Kultusminister Christian Piwarz damit herum, neue Lehrer für den Freistaat zu finden. Jetzt scheint sich die teils prekäre Lage an den Schulen etwas zu entspannen. Mittlerweile zieht es auch Lehrkräfte aus anderen Bundesländern in den Freistaat. Allerdings wollen die meisten Pädagogen nichts aufs Land, sondern in die Großstädte.