Der Sächsische Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft haben zu mehreren Protesten gegen die geplanten Maßnahmen des Kultusministeriums zur Unterrichtsversorgung aufgerufen. Beginn der Protestaktion ist am Dienstag in Leipzig. In den kommenden beiden Tagen sind Aktionen in Chemnitz beziehungsweise Dresden geplant - jeweils am Nachmittag nach Schulschluss.

