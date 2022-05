Dass die Überlastung so groß sei, liege vor allem an politischen Versäumnissen, sagt Gewerkschafter Risse: "Wir haben zum Beispiel 2016 einen Appell 'Schule in Not' gemacht und haben auf die Überbelastung der Lehrkräfte hingewiesen. Es fehlt beispielsweise in Sachsen nach wie vor ein belastbares, ernstzunehmendes Personalentwicklungskonzept für die Lehrer. Das ist dringend notwendig. Wir wissen ja, wie viele Schüler perspektivisch ins System kommen, wir brauchen für die Lehrkräfte und ihre Arbeit eine Perspektive."