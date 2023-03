Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) ist in diesen Tagen in einer heiklen Mission unterwegs: Auf Schulleiterkonferenzen will er die insgesamt rund 1.400 Schulleiter in Sachsen ins Boot holen, um gemeinsam neue Wege im Kampf gegen den Lehrermangel zu gehen.

Bisherige Stellschrauben gegen Lehrermangel reichen nicht aus

Die Einstellung von Seiteneinsteigern, die Erhöhung der Lehramts-Studienplätze, die Verbeamtung von jungen Lehrern - all diese bereits ergriffenen Maßnahmen reichen nach Prognosen des Kultusministeriums nicht aus, um den Unterricht an Sachsens Schulen vollumfänglich abzudecken.

Für den CDU-Politiker Christian Piwarz ist deshalb klar: "Wir werden mit rein freiwilligen Maßnahmen nicht weiterkommen. Deshalb brauchen wir im Zweifel eine Grundlage für ein verpflichtendes Arbeitszeitkontenmodell."

Minister: Lehrer sollen erst mehr arbeiten und dann abbummeln

Dem Minister schwebt eine Lösung vor, wonach in den nächsten Jahren Lehrkräfte verpflichtet werden könnten, eine noch zu definierende Stundenzahl pro Woche mehr zu unterrichten. In einigen Jahren, wenn die Schülerzahlen wieder sinken und die Welle der Altersabgänge bei den Lehrern abflacht, könnte diese Mehrarbeit dann "abgebummelt" werden.

Erst Arbeitszeitstudie, dann Arbeitszeitkonto

Bevor das Ministerium jedoch solch ein Arbeitszeitkontenmodell einführt, möchte es mit einer breit angelegten Studie untersuchen lassen, wieviel Zeit Sachsens Lehrerinnen und Lehrer welchen Aufgaben widmen. Die Arbeitszeit von 5.000 Lehrkräften soll für diese Studie möglichst ab kommendem Schuljahr ein Jahr lang dokumentiert werden. Auf Basis der Ergebnisse könnte ein verpflichtendes Arbeitszeitkonto für sächsische Lehrer also frühestens ab dem Schuljahr 2024/25 eingeführt werden.

Sachsen-Anhalt hat Wochenstundenzahl schon erhöht

Im Vergleich zu anderen Bundesländern tastet sich Sachsen behutsam an das heiße Eisen 'Erhöhung der Wochenstundenzahl' heran. Sachsen-Anhalt beispielsweise hat alle Lehrer ab April verpflichtet, eine Stunde mehr pro Woche zu unterrichten. Allerdings sollen schon Klagen gegen diese verpflichtende Mehrarbeit in Vorbereitung sein.

Teilzeit soll bei Lehrkräften begrenzt werden

Eine andere Stellschraube, die Sachsens Kultusminister Christian Piwarz fester anziehen möchte, um den Unterrichtsausfall zu begrenzen, könnte auch im Freistaat schon früher wirksam werden - und sorgt ebenfalls nicht für Begeisterung in den Lehrerzimmern: die Begrenzung der Teilzeit bei den Lehrkräften. Derzeit arbeiten 35 Prozent aller Lehrer und Lehrerinnen in Sachsen in Teilzeit. Schon ab dem kommenden Schuljahr soll ihnen die Teilzeit nur noch genehmigt werden, wenn dafür rechtliche Gründe vorliegen. Also wenn Kinder unter 18 Jahren oder eine zu pflegende Person im Haushalt leben oder wenn es gesundheitliche Gründe gibt.

Ministerium will Lehrer nur in Vollzeit verbeamten

In den kommenden Wochen sollen die Bescheide zu den Teilzeit-Anträgen von den zuständigen Ämtern verschickt werden. Generell müsse man zurück zur Einstellung, dass Lehrer ein Vollzeit-Job sei, findet der Kultusminister. Auch neue Lehrer, die verbeamtet werden wollen, sollten nur in Vollzeit eingestellt werden, so Piwarz weiter. "Wir müssen darauf achten, dass mehr Lehrerarbeitsvermögen vor der Klasse steht. Wir sind schließlich der Unterrichtsversorgung verpflichtet und damit auch den Schülerinnen und Schülern."

Gewerkschaft: Ministerium bereitet Grausamkeiten vor

Es ist wenig verwunderlich, dass dieser Kurs bei den Lehrer-Gewerkschaften auf wenig Gegenliebe stößt. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Uschi Kruse, sagte MDR SACHSEN, dass die Lehrerschaft sehr wohl wahrnehme, dass vom Ministerium "offenbar der Boden für Grausamkeiten bereitet" werde. Zum Thema Teilzeit sagt sie: "Gerade den älteren Lehrerinnen und Lehrer, die jahrelang verpflichtend in Teilzeit arbeiten mussten, jetzt zu sagen, dass Lehrer ein Vollzeitjob ist, ist ein Hohn! Diese Lehrer wurden mit 30 in die Teilzeit gezwungen und sollen jetzt kurz vor dem Ruhestand in die Vollzeit gezwungen werden."

Kultusminister: Altersminderung hilft älteren Lehrern

Kultusminister Christian Piwarz sagt dazu, dass er wisse, dass man der älteren Lehrer-Generation viel zu verdanken habe. Um genau diese Lehrer zu entlasten, gebe es seit einigen Jahren die sogenannte Altersminderung. Ab dem Alter von 58 Jahren müssen Lehrer danach eine Stunde pro Woche weniger unterrichten, gelten dennoch als Vollzeitkraft. Im Alter von 61 Jahren sind es dann drei Wochenstunden weniger. An diese Altersminderung, die es wohl in keiner anderen Berufsgruppe gibt, will das Ministerium nach eigenen Worten aber (noch) nicht heran.

Noch fünf Jahre Lehrermangel in Sachsen