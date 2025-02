Knapp einen Monat nach einer Messerstecherei am Leipziger Hauptbahnhof hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, erkannten Beamte den mutmaßlichen Täter bei einer Kontrolle in Chemnitz.

