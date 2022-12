Am Sonntag ist in Leipzig nach einem Brand ein Toter gefunden worden. Wie die örtliche Polizeidirektion mitteilte, ist das Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Harkortstraße am Nachmittag aus bisher unklarer Ursache ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen und fanden dabei eine leblose Person, deren Identität noch nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen und prüft den Einsatz eines Brandursachenermittlers. Der Sachschaden könne ebenfalls noch nicht abschließend beziffert werden, hieß es weiter.