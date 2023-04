Mit dem Titel "Was also ist mein Land?" greift die Veranstaltung auch eine zentrale Frage auf, die Merkel in einer Rede zum Tag der Deutschen Einheit 2021 aus ihrer eigenen ostdeutschen Biografie heraus beleuchtet hatte. Zugleich war 2021 unter dem Titel ein Band mit drei Reden Merkels erschienen. Dazu zählt auch auch ein Auszug der Sommerpressekonferenz 2015, in der die damalige Kanzlerin den viel zitierten Satz "Wir schaffen das" mit Blick auf die Versorgung Geflüchteter aussprach.