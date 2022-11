Das Pfandhaus hat etwa 150 Stammkunden. Viktor Schönrock ist einer von ihnen und war in den letzten Wochen mehrfach dort, um Gegenstände zu beleihen und wieder auszulösen. Der Familienvater hat vor fünf Monaten seinen Job als Instandhaltungsleiter bei einem Lebensmittelkonzern verloren. Erst seit einigen Wochen bezieht er Arbeitslosengeld. Davor musste er sein gesamtes Erspartes aufbrauchen. "Natürlich ist Arbeitslosigkeit und die gestiegenen Energiekosten und so weiter, ist etwas, was momentan mir sehr zu schaffen macht." Hinzu komme, dass er in Russland geboren ist. "Es ist ein bisschen zwiespältig. Denn meine Landsleute sind in dieser Krise ja nicht ganz untätig." Auch das schlage ihm auf den Magen.

Sascha packt Spielsachen von sich in Kisten, damit sie verkauft werden können – doch dabei sieht er eher die positiven Dinge. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Aufgrund der finanziellen Not ist Victor Schönrock mit seiner Frau und den beiden Kindern vor zwei Monaten in eine kleinere Wohnung gezogen. Dort könnten sie sich die Miete noch leisten. Wegen einer chronischen Krankheit kann Nicole nicht arbeiten gehen. Aber auch sie versucht irgendwie, Geld für ihre Familie aufzutreiben. So verkauft sie etwa Sachen über das Internet, die die Familie nicht mehr unbedingt braucht. Auch die beiden Jungs, Sascha und Dominik, haben sich in den letzten Wochen immer wieder von geliebten Dingen trennen müssen.

Sascha meint, für ihn sei es kein Problem, dass er einige seiner Spielsachen verkaufen muss: "Ich habe eigentlich auch genug. Es ist nicht schlimm", sagt er und ein leichtes Lächeln huscht über sein Gesicht, während er ein Puzzle von "Paw Patrol" einpackt. "Wenigstens kommt etwas Schönes hin und ich hoffe, sie haben einfach Spaß damit."

Die ganze Familie scheint in dieser schweren Zeit an einem Strang zu ziehen. Viktor Schönrock ist sich sicher, dass sie alle nur gemeinsam durch diese schwierige Zeit kommen. Denn er wisse nicht, wo er im nächsten Jahr eine Arbeit finden könnte. "Mir ist aber wichtig, dass ich im nächsten Jahr zwei Kinder und eine Frau an meiner Seite habe, die gesund sind. Ob ich dann 100 Euro in der Tasche habe oder wie jetzt gerade 3,20 Euro – ist mir scheißegal."

Derzeit kommen zehn bis 15 Kunden am Tag in das Pfandleihhaus Schauer. Michael Söllner sagt, er betreibe eines von vier staatlich anerkannten Pfandleihhäusern in Leipzig. Drei von vier Kunden hätten zum Ende der Leihfrist genug Geld, um ihren Kredit und die Lagergebühr zurückzuzahlen, um so ihre Gegenstände wieder abzuholen. Michelle gehört nicht dazu.