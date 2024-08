Zur geplanten Asylunterkunft für 120 Menschen im Leipziger Stadtteil Thekla hat die Stadt am Mittwochabend die konkreten Pläne vorgestellt. Unter anderem die Sozialbürgermeisterin Martina Münch (SPD) stellte sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger in einer öffentlichen Sitzung des Stadtbezirksbeirats Nordost. Demnach ist die Inbetriebnahme für den Herbst 2024 geplant. "Es sind noch ein paar Arbeiten, unter anderem an der Fassade, zu machen", sagte Münch am Donnerstag MDR SACHSEN.