Die ältesten Gasthäuser in Leipzig - Laut Stadt Leipzig ist der Burgkeller in der Nähe des Naschmarktes das älteste Gasthaus der Stadt. Es wurde im Jahr 1419 erstmals erwähnt. - Dem 500 Jahre alten Auerbachs Keller folgt altersmäßig das Kaffeehaus "Zum Arabischen Coffe Baum" in der Kleinen Fleischergasse. Das wurde 1556 zum ersten Mal erwähnt, wird aber zur Zeit saniert.

Der große Keller - also der Hauptgastraum - wird dafür komplett umgeräumt, hieß es weiter. Statt einzelner Tische gibt es lange Tafeln, an denen die Gäste schön eng nebeneinandersitzen und zechen können - so wie die Studenten zu Goethes Zeiten.



Dafür werden allein 265 Liter Jubiläums-Weißwein und jede Menge Festbier ausgeschenkt. Zusätzlich gibt es - ganz frisch - ein Jubiläumsaquavit - der dann in 1.000 Flaschen abgefüllt und verkauft werden soll.