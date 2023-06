Die besten Restaurantküchen Mitteldeutschlands fanden die "Gault&Millau"-Kritiker in Leipzig. Dort vergaben sie einmal vier (von fünf möglichen) Kochhauben an das "Falco". In Thüringen und Sachsen-Anhalt erhielten mehrere Restaurants drei Kochmützen, darunter auch das "Zeitwerk" in Wernigerode, wo Brot und Gepickeltes so serviert werden (Archivfoto). Bildrechte: MDR/Olga Patlan