In der Lützner Straße in Leipzig ist am Sonnabend kurz nach 21 Uhr ein 35 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto auf die gegenüberliegende Fahrspur geraten und dort mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, landeten beide Autos im Straßengraben der Bundesstraße 87.

Bildrechte: EHL Media/Erik-Holm Langhof