Ebenfalls gesperrt ist die Autobahn 14 in Richtung Magdeburg zwischen Mutzschen und Grimma. Dort waren am Mittag vier Feuerwehren aus der Region im Löscheinsatz. Nach Reporterangaben hatte am Vormittag ein Lkw vermutlich einen Reifenschaden und geriet in Brand. Der Fahrer soll den Sattelzug noch auf dem Seitenstreifen abgestellt und die Zugmaschine abgekoppelt haben. Der Anhänger hatte Fahrzeugteile geladen und brannte komplett aus.