Eine Polizeistreife hat im Leipziger Auwald zwei mutmaßliche Bärlauchdiebe erwischt. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, waren die beiden Männer im Alter von 25 und 31 Jahren am Mittwoch gerade dabei, mit einem Messer mehrere Bärlauchzwiebeln auszugraben und in einen Beutel zu packen. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten den Angaben zufolge insgesamt 700 Gramm der Pflanzen. Gegen die Männer wird nun wegen Verstoßes gegen das sächsische Waldgesetz ermittelt.

Laut Gesetz ist eine kleine Erntemenge in der Größe eines Handstraußes für den Eigenbedarf erlaubt. In Leipzig wurde diese Menge in den vergangenen Jahren immer wieder überschritten.



Nach Polizeiinformationen klauten Diebe allein 2023 zwischen 800 und 1.000 Kilogramm Bärlauch aus den Leipziger Wäldern. Oft handle es sich bei den Tätern um Russen, weil Bärlauch in der russischen Küche als Delikatesse gelte. "Sie schicken den Bärlauch an ihre Familien oder an Restaurants", sagte Polizeisprecher Chris Graupner. Mittlerweile patrouilliert die Polizei mit einer Fahrradstaffel, um die Bärlauchdiebe zu fassen.