ÖPNV Leipzig will Schwarzfahrer nicht mehr anzeigen

21. März 2025, 07:09 Uhr

Wer in Bus oder Bahn ohne Ticket erwischt wird, muss dafür 60 Euro Strafe zahlen. Passiert das nicht, droht im schlimmsten Fall eine Gefängnisstrafe – allerdings nur, wenn Strafanzeige bei der Polizei gestellt wurde. In Leipzig hat der Stadtrat nun entschieden, dass die Verkehrsbetriebe auf derartige Anzeigen verzichten sollen, damit Betroffenen keine Haftstrafen drohen. Hat der Rat damit also Schwarzfahrern einen Freifahrtschein ausgestellt?