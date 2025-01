In der Leipziger Innenstadt beginnt die letzte Bauphase am Elstermühlgraben. Wie die Stadt Leipzig mitteilte, wird dafür zunächst der Poniatowskiplan gesperrt. Nach der Kampfmitteluntersuchung soll im März mit den Tiefbauarbeiten begonnen werden. Laut Projektleiter Rüdiger Harzer vom Amt für Stadtgrün und Gewässer gehen diese Arbeiten bis in eine Tiefe von 14 Metern. "Es wird eine große Tiefbaumaßnahme in der Innenstadt", sagte er weiter.