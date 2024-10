Unbekannte Täter haben von zwei Senioren in Leipzig Goldschmuck erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, wurde in der vergangenen Woche zunächst ein 84 Jahre alter Mann auf eine Zeitungsannonce aufmerksam, in der es um den Ankauf von Nähmaschinen ging. Da der Senior über zwei verfügte, vereinbarte er einen Termin in seiner Wohnung in Leipzig-Schönau. Der vermeintliche Käufer sei erschienen und habe sich mit dem 84-Jährigen geeinigt. Zur Übergabe sei es jedoch nicht gekommen.