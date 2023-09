Peterhänsel ist davon überzeugt, dass es auch in Zukunft Verbrenner geben wird. Einige Regionen in der Welt seien nicht dafür ausgestattet, um komplett auf elektrisch umzustellen. Dort müsse es Alternativen geben. Viele Automobilhersteller und auch BMW forschten deshalb weiter. Konkret nannte Peterhänsel eine X5-Wasserstoff-Variante, die BMW gerade als Pilot am Start habe.