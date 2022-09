Nach dem Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Leipziger Innenstadt ist der Blindgänger erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr via Twitter mit. Der Sperrbereich um den Fundort ist damit aufgehoben. Anwohner und Hotelgäste können umgehend in ihre Wohnungen beziehungsweise Unterkünfte zurückkehren. Alle mobilitätseingeschränkten Menschen werden unterdessen von Feuerwehr und Rettungskräften nach Hause gebracht. Dies könne noch einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es.