Die "Alte Rollschuhbahn" in Bad Lausick sei ab Mitte der 1970er Jahre bis Ende der 1980er Jahre ein Zentrum des Rollschuhsports in der ehemaligen DDR gewesen, teilte die Stadt mit. Sie war demnach das Trainingszentrum des Bezirkes Leipzig und habe eine Reihe von Bezirks- und DDR-Meistern in dieser Sportart hervorgebracht. Ein Höhepunkt sei das Jahr 1980 gewesen, heißt es. Da wurden die DDR-Meisterschaften im Rollschnelllauf ausgetragen wurde.