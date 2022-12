Das Warten für die Menschen in Borna hat ein Ende: Ihr neuer Bahnhof ist am Mittwoch in Betrieb genommen worden. Schon 2015 hatten die Bürger eine Modernisierung des Bahnhofs verlangt. Nun ist der neue Ankunftspunkt der Stadt stufen- und barrierefrei und hat ein neues Blindenleitsystem. Doch eines fällt besonders auf: Das Design an Wartehäuschen und hellen Wänden, die vom Bornaer Künstler Michael Fischer-Art gestaltet worden sind. Seine Werke kennzeichnen poppige Farben, die beim Bahnhof auch einer Unterführung etwas Freundliches verleihen.