Im Landkreis Mühldorf am Inn in Bayern hat sich ein Mensch mit dem gefährlichen Bornavirus angesteckt. Dort waren schon in den vergangenen drei Jahren zwei Bornavirus-Infektionen bekannt geworden. Auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen hatte sich 2021 je ein Mensch, in Brandenburg 2017 ein Patient angesteckt. Die Erkrankung ist seit Jahrhunderten bei Pferden und Schafen bekannt. Sie wurde erstmals 1813 beschrieben und "die hitzige Kopfkrankheit" genannt, erklärt die Nationale Forschungsplattform für Zoonosen. Und: "Nachdem 1894 ein ganzer Stall von Kavalleriepferden einer mysteriösen Erkrankung zum Opfer fiel, wurde sie Borna‘sche Krankheit genannt, nach der sächsischen Stadt Borna, in der sich der Pferdestall befand."