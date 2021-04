Südlich von Großdeuben, einem Ortsteil von Böhlen, wurden am Montag Teile der künftigen Autobahnbrücke in Betonfundamente eingehoben. Sie sind Bestandteil der Anschlussstelle Zwenkau an der neuen A72. Dabei mussten Stahlteile mit einem Gewicht von rund 2.000 Tonnen präzise bewegt werden. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk/Ines Adam