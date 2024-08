Gibt es noch schulmedizinische Hoffnung für Erkrankte wie Janett Werrmann? Die Molekularbiologin und Biochemikerin Zoya Ignatova aus Hamburg klingt am Telefon zuversichtlicher als im Interview vor einem Jahr. "Die Forschung geht mit sehr großen Schritten voran. Das Forschungstempo hat sich beschleunigt", sagt Ignatova. "Vor fünf Jahren kannte man nur die Symptome. Heute weiß man sehr gut, was die Krankheit in der Zelle verändert. Man kann nun gezielt arbeiten."

Wir erwarten die ersten Medikamente in den kommenden Jahren auf dem Markt oder zumindest in den klinischen Studien.

Für einen CMT-Typen liefen bereits klinische Studien am Menschen, erklärt Ignatova. "Wir erwarten die ersten Medikamente in den kommenden Jahren auf dem Markt oder zumindest in den klinischen Studien", sagt sie. Doch die meisten Medikamente seien immer noch im vorklinischen Stadium, werden also an Tieren und in Zellkulturen getestet.