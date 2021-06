Was ist ein sexueller Übergriff, was eine sexuelle Belästigung? Im Strafgesetzbuch, Paragraf 177, Absatz 1 wird der Straftatbestand des sexuellen Übergriffs wie folgt erklärt: "Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft."



Nach dem Straftatbestand der sexuellen Belästigung in Paragraf 184i des Strafgesetzbuches wird derjenige mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, "wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt."