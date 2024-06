Die Polizei sucht öffentlich mit der Hilfe von "Kripo live" nach Hinweisen, um eine Brandstiftung in einem Sonderposten-Markt in der Oststraße in Borna bei Leipzig aufzuklären. Als die Feuerwehr am 21. Mai gegen 22 Uhr dort eintraf, hatte sich das Feuer bereits zu einem Großbrand ausgedehnt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.