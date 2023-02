Amtsgericht Borna Missachtung der Schulpflicht: Mutter klagt gegen Bußgeld

In Deutschland gilt Schulpflicht. Wer seine Kinder nicht zum Unterricht schickt, muss mit einem Bußgeld rechnen. So auch eine Mutter aus Borna, die ihre von einer Psychologin als hochbegabt eingeschätzte Tochter nicht mehr in die Schule schicken will. Eine Psychologin empfiehlt für die Schülerin dringend Fernunterricht. Doch das reicht den Behörden nicht aus. Nun kämpft die Mutter vor Gericht mit den Konsequenzen.