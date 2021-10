Nach einem Kellerbrand am Sonnabend in Borna im Landkreis Leipzig sind zwei Mehrfamilienhäuser aktuell nicht bewohnbar. Das Feuer war in einem gemeinsamen Kellerabteil der miteinander verbundenen Häuser ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Rauch breitete sich im gesamten Treppenhaus aus. Die Feuerwehr rettete sieben Personen mit einer Drehleiter aus dem Haus.