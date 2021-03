Dafür haben die Aktivistinnen und Aktivisten einen Verein gegründet. Die Gemeinde soll eine Modellregion werden und die Gruppe arbeitet an der Umsetzung konkreter Projekte. Eines davon heißt "Essbares Dorf". Die Idee: Durch lokalen Anbau soll die künftige Bevölkerung von Pödelwitz versorgt werden. Das heere Ziel: eine solidarische Landwirtschaft. Die Ernte soll nicht erst an Supermarktketten gehen, sondern direkt vom Hof an die Verbraucher. Die sollen wiederum in die Herstellung eingebunden sein.