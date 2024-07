Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Volkmar Heinz

Kneipensterben in Sachsen Bürokratie macht den Gastwirten zu schaffen

21. Juli 2024, 05:00 Uhr

Wenn in einem Dorf die letzte Kneipe schließt, ist das für die Dorfgemeinschaft oft ein herber Verlust. Doch auch in Kleinstädten in Sachsen sind Kneipen bedroht. Die Branche kämpft mit den Folgen der Krisen der vergangenen Jahre: Corona-Pandemie, Inflation und Personalmangel. Auch in Borna droht eine weitere Schließung.