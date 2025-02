Die dreifache Mutter aus Eula bei Borna hat eine seltene Variante der Krankheit. Ihre letzte Zeit will sie soweit das möglich ist genießen. Der neue Rollstuhl werde ihr dabei helfen: "Bei dem Rollstuhl kann ich die Beine hoch machen, mich hinlegen und den Rücken verstellen. Ich kann die Neigung des Stuhls vorstellen. Ich kann mich hinstellen und könnte vom Prinzip auch mal in der Küche eine Tasse aus dem Schrank nehmen, ohne immer gleich um Hilfe zu betteln." Der Rollstuhl befördert sie sowohl in senkrechte, als auch in waagerechte Positionen. Das konnte der alte nicht.